Израильская авиация нанесла удары по шести целям в секторе Газа

17 Февр. 23:44 2018-02-18T00:04:38+03:00

Армия Израиля объявила, что эта атака – ответ на подрыв фугаса близ границы с анклавом

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В ответ на подрыв фугаса близ границы с сектором Газа ВВС Израиля атаковали шесть целей на территории анклава. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

Уточняется, что авиация нанесла удары по военным базам с оружейными мастерскими палестинского движения ХАМАС в городах Хан-Юнис и Дейр аль-Балах, а также разбомбила подземный туннель, который боевики рыли в направлении Израиля из столичного предместья аз-Зейтун.

«Всего атакованы шесть целей, принадлежащих террористической организации ХАМАС», - говорится в сообщении военных.

Ранее армейская пресс-служба известила, что в субботу четверо израильских военнослужащих подорвались на фугасе, заложенном на пути патруля, двое из них получили очень серьёзные ранения и находятся в тяжелом состоянии, передает РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, очередное обострение палестино-израильского конфликта началось после решение президента США Дональда Трампа официально признать Иерусалим столицей еврейского государства.