Антон Шипулин поздравил свою сестру с победой в масс-старте на Олимпийских играх

СЕГОДНЯ 00:01 2018-02-18T00:01:12+03:00

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Российский биатлонист Антон Шипулин поздравил свою сестру Анастасию Кузьмину с победой в масс-старте на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу, 17 февраля, спортсменка, выступающую за сборную Словакии, завоевала свою третью олимпийскую медаль.

«Умница! Поздравляю тебя! Золото! Три медали — фантастика! Сестра, ты лучшая!» — написал Шипулин на своей странице в Instagram.

На четырех огневых рубежах Кузьмина допустила только один промах. Ранее, завоевав «серебро» в индивидуальной гонке, она посвятила эту награду своему брату Антону Шипулину, отстраненному от участия в Олимпиаде -2018.

А ранее в этот сореновательный день российские лыжницы Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская в эстафете 4 по 5 километров завоевали "бронзу", уступив только Норвегии и Швеции.