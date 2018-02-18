2018-02-18T00:25:32+03:00
Политика

Россия направила в МИД Украины ноту протеста после погрома в здании Россотрудничества

Посольство РФ в Киеве выразило возмущение «наглой агрессивной выходкой» и потребовало привлечь к ответу напавших на РЦНК радикалов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Посольство России направило в МИД Украины ноту протестаПосольство России направило в МИД Украины ноту протестаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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После устроенного радикальными националистами погрома в здании Российского центра науки и культуры (РЦНК) посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста.

Российские дипломаты призвали власти Незалежной «дать соответствующие правовые оценки действиям радикалов, привлечь зачинщиков и участников погрома к ответственности», а также «принять исчерпывающие и действенные меры», чтобы не допустить подобные «акции» в будущем.

В дипмиссии выразили возмущение «наглой агрессивной выходкой в отношении Российского центра науки и культуры». Кроме того, в посольстве напомнили, что действия киевских националистов нарушают положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, а также двустороннее межправительственное Соглашение о создании и функционировании культурных центров, заключенное в 1998 году, передает ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в субботу, 17 февраля, украинские радикалы-неонацисты ворвались в здание РЦНК и устроили там погром. Это далеко не первое нападение на офис Россотрудничества в Киеве. Так, очередную варварскую «акцию» в Рождественскую ночь националисты облили стены здания РЦНК красной краской, пытались разбить окна.

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