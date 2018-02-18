2018-02-18T01:49:53+03:00
Происшествия

В МЧС опровергли сообщение об авиакатастрофе в Ростове

К счастью, информация о пропавшем с радаров и разбившемся пассажирском самолете не подтвердилась
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Вечером 17 февраля в сети появилось сообщение о пропавшем с радаров пассажирском самолетеВечером 17 февраля в сети появилось сообщение о пропавшем с радаров пассажирском самолетеФото: Екатерина СИМОХИНА
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В субботу вечером, 17 февраля, россиян напугало сообщение о возможной авиакатастрофе в Ростове-на-Дону. СМИ написали, что появилась информация пропавшем с радаров пассажирском самолете, выполнявшем рейс в Дубай. А на его борту – 65 человек.

Однако уже через несколько минут это тревожное сообщение исчезло, а в МЧС его опровергли. К счастью, информация не подтвердилась.

Как сообщает сайт «КП» – Ростов», в Южном региональном центре МЧС России сообщили, что в районе Ростова этим вечером не падал ни один самолет. Спасатели сказали, что в окрестностях города вообще не зафиксировано никаких крупных происшествий.

Сообщения о возможных авиакатастрофах выглядят особенно пугающе после того, как 11 февраля в Подмосковье разбился пассажирский самолет Ан-148, вылетевший из «Домодедово» в город Орск Оренбургской области. Спустя несколько минут после взлета лайнер потерпел крушение возле деревни Степановское в Раменском районе. На борту самолета «Саратовских авиалиний» был 71 человек – 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Выжить не удалось никому (список погибших).

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