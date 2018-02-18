2018-02-18T02:18:49+03:00
Политика

«Эмоции – не политика»: Пушков ответил на заявление Порошенко о переговорах с Россией

Российский сенатор напомнил, что Киев сейчас не в том положении, чтобы ставить условия
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Украины Петр Порошенко сообщил, при каких условиях будут возможны переговоры с РоссиейПрезидент Украины Петр Порошенко сообщил, при каких условиях будут возможны переговоры с РоссиейФото: REUTERS
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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на заявление лидера Незалежной Петра Порошенко, озвучившего условия, при которых Украина согласится начать переговоры с Россией.

«Порошенко что-то спутал: Украине переговоры нужны больше, чем России. Киев не в том положении, чтобы ставить условия», - написал российский сенатор на своей странице в Twitter.

И добавил: «Эмоции – не политика».

Российский сенатор прокомментировал заявление президента Украины Фото: Twitter.com

Российский сенатор прокомментировал заявление президента УкраиныФото: Twitter.com

Как ранее сообщал сайт kp.ru, большую часть своего 15-минутного выступления перед полупустым залом на Мюнхенской конференции по безопасности Порошенко посвятил очередным обвинениям в адрес России. В частности, он обвинил нашу страну в развязывании «мировой гибридной войны», дестабилизации ситуации в Европе и кибератаке вируса NotPetya, а потом так разошелся, что призвал запретить российский флаг во всем мире. Впрочем, ничего кроме насмешек его пламенная речь не вызвала.

Между тем, министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что его западные коллеги в доверительных беседах уже не скрывают раздражения самонадеянностью действий и напыщенностью заявлений киевских властей, но не говорят об этом публично, пытаясь «сохранить лицо».

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