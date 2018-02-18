В больницах Москвы остаются пятеро ребят, отравившихся в детском саду

СЕГОДНЯ 02:36 2018-02-18T02:50:33+03:00

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Из-за вспышки кишечной инфекции в детском саду на юге Москвы шестеро дошкольников оказались на больничных койках, одного ребёнка выписали домой на амбулаторное наблюдение, состояние остальных пяти медики оценивают как средней тяжести.

В Роспотребнадзоре рассказали, что в столичном детсаду N492 с 15 по 17 февраля было зарегистрировано 20 случаев острой кишечной инфекции. На плохое самочувствие жаловались и дети из разных групп, и взрослые сотрудники учреждения. Шестерых ребят с признаками отравления пришлось госпитализировать, 14 человек лечатся дома.

Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения, детей доставили в больницы с клиническими проявлениями заболевания: повышенная температура, вялость и рвота. На стационарном лечении остаются пятеро, «всем им оказывается необходимая медицинская помощь, состояние средней тяжести, ближе к удовлетворительному».

Роспотребнадзор проводит в детсаду эпидрасследование, передает РИА Новости.