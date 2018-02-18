2018-02-18T03:30:44+03:00
Политика

Украинские власти сняли охрану с РЦНК в Киеве, который грозили сжечь радикалы

Россия встревожена этой информацией, сообщил постпред РФ при ОБСЕ Лукашевич [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В субботу украинские радикалы-неонацисты ворвались в здание РЦНК и устроили там погром, а теперь киевские власти сняли оттуда охрануВ субботу украинские радикалы-неонацисты ворвались в здание РЦНК и устроили там погром, а теперь киевские власти сняли оттуда охрануФото: REUTERS
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Украинские власти сообщили, что сняли полицейскую охрану вокруг здания Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве, где накануне местные «радикальные патриоты» устроили погром. Россия очень встревожена этой информацией, ведь националисты грозили и вовсе сжечь офис Россотрудничества.

О том, что РЦНК в Киеве оставили без защиты от вандалов, сообщил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, его слова приводит пресс-служба миссии в Twitter. К сообщению прилагается снимок документа, в котором говорится, что договорные отношения об охране объекта «в связи с форс-мажорными обстоятельствами» разрываются в одностороннем порядке с 21.00 (22.00 мск) 17 февраля 2018 года.

«Встревожены информацией о снятии украинскими властями охраны с РЦНК в Киеве. Таким образом, украинская полиция становится соучастницей радикалов, которые грозят сжечь РЦНК», - подчеркнул Лукашевич.

Россия встревожена сообщением о том, что здание Россотрудничества в Киеве осталось без охраны Фото: Twitter.com

Россия встревожена сообщением о том, что здание Россотрудничества в Киеве осталось без охраныФото: Twitter.com

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в субботу, 17 февраля, около трёх десятков украинских националистов ворвались в здание РЦНК и устроили там погром. Посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста. Дипломаты выразили возмущение «наглой агрессивной выходкой» и потребовали привлечь к ответу напавших на РЦНК радикалов

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