Спасатели предупредили о снегопаде и гололедице в Москве
В Москве и Подмосковье ожидаются сильный снегопад и гололедица. Непогода сохранится всю ночь и утро воскресенья, 18 февраля. Об этом предупредили москвичей и гостей столицы спасатели, напоминая: в непогоду возможны всевозможные неприятности на дорогах: заносы, плохая видимость, заторы и аварийные ситуации, и как следствие – увеличение количества ДТП.
«Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации ФГБУ «Центральное УГМС», ночью и утром 18 февраля местами по Московской области и Москве ожидается снег, местами сильный, на дорогах местами гололедица», - говорится в сообщении на странице пресс-службы столичного главка МЧС в Twitter.
Спасатели призывают и водителей, и пешеходов к аккуратности и бдительности. Автомобилистам же настоятельно рекомендуют быть особенно внимательными: снизить скорость и увеличить дистанцию, избегать внезапных маневров, а машины ставить в гараж или хотя бы подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
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