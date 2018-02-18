2018-02-18T04:54:20+03:00
Москва

Спасатели предупредили о снегопаде и гололедице в Москве

Столичным водителям и пешеходам в МЧС советуют быть особенно внимательными в непогоду
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Москве и Подмосковье ожидаются сильный снег и гололедицаВ Москве и Подмосковье ожидаются сильный снег и гололедицаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Москве и Подмосковье ожидаются сильный снегопад и гололедица. Непогода сохранится всю ночь и утро воскресенья, 18 февраля. Об этом предупредили москвичей и гостей столицы спасатели, напоминая: в непогоду возможны всевозможные неприятности на дорогах: заносы, плохая видимость, заторы и аварийные ситуации, и как следствие – увеличение количества ДТП.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации ФГБУ «Центральное УГМС», ночью и утром 18 февраля местами по Московской области и Москве ожидается снег, местами сильный, на дорогах местами гололедица», - говорится в сообщении на странице пресс-службы столичного главка МЧС в Twitter.

Спасатели призывают и водителей, и пешеходов к аккуратности и бдительности. Автомобилистам же настоятельно рекомендуют быть особенно внимательными: снизить скорость и увеличить дистанцию, избегать внезапных маневров, а машины ставить в гараж или хотя бы подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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