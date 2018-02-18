Премьер Молдавии: «Мы хотим сбалансированных и дружественных отношений с Москвой»
Премьер-министр Молдавии Павел Филип, на конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что Кишинев выступает за «сбалансированные и дружественные» отношения с Россией, основанных на взаимном уважении.
«Мы хотим сбалансированных и дружественных отношений с Москвой. Отношений, в которых наше торговое сотрудничество не будет политизировано, и диалог будет основан на взаимном уважении», - приводит его слова пресс-служба молдавского правительства.
Кроме того, Павел Филип заявил, что над Восточной Европой «и всеми другими странами региона» нависло «состояние неопределенности»: они сталкиваются с одинаковыми проблемами, главная причина которых, по мнению премьера Молдавии, в том, что именно через Восточную Европу проходят основные линии геополитического раскола между Западом и Востоком.
Как сообщал сайт kp.ru, глава молдавского правительства и ранее выступал за хорошие отношения с Россией.
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