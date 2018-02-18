Глава МИД Чехии заверил Климкина в поддержке санкций против России

СЕГОДНЯ 05:44 2018-02-18T06:05:06+03:00

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Министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий во время встречи со своим украинским коллегой Павлом Климкиным заверил его в том, что Чешская Республика поддерживает «территориальную целостность Украины и сохранение санкционного режима в отношении России», сообщила пресс-служба МИД Незалежной.

Как отмечается в сообщении, таким образом Стропницкий «в который раз задекларировал такую неизменную официальную позицию своей державы».

Встреча министров состоялась в рамках Мюнхенской конференции по безопасностиФото: Facebook

Кроме того, он заверил Климкина в «неизменности курса правительства Чешской республики относительно дальнейшей практической поддержки евроинтеграционных стремлений Украины». Отментив «активный политический диалог» между своими странами, главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы украино-чешского сотрудничества.

Президент Чехии Милош Земан, похоже, придерживается другого мнения. Как ранее сообщал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи он заявил, что для его страны Россия «в десять раз важнее Франции».

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Для обвинения России на конференции по безопасности он снова использовал «наглядную агитацию» (подробности).