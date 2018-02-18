2018-02-18T06:54:23+03:00
В мире

Глава Минобороны Германии считает хакеров страшнее боевиков ИГ*

Урсула фон дер Ляйен назвала кибератаки самой серьезной угрозой для стабильности во всем мире
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр обороны ФРГ Урсула фон дер ЛяйенМинистр обороны ФРГ Урсула фон дер ЛяйенФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Самой серьезной угрозой для стабильности во всем мире министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен считает не международный терроризм, а кибератаки. Так она ответила на вопрос, что наиболее угрожает глобальной стабильности, в интервью американскому телеканалу CNBC.

«Я думаю, что это — киберугрозы, потому что любые противники, о которых только можно подумать, даже если говорить об ИГ*, они используют киберпространство для борьбы против нас», - заявила глава Минобороны ФРГ.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что именно по этой причине ближайшие десять лет «станут десятилетием повышения кибербезопасности». По ее мнению, обеспечение безопасности в Интернет-пространстве – главная задача правительств всех стран.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, глава Минобороны Германии считает, что Североатлантический альянс должен выстраивать «разумные отношения» с Россией с позиции силы. По её словам, немцы «40 лет получали выгоду» от НАТО и хорошо знают, «что это такое, когда восточные границы защищены».

*ИГ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

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