Глава Минобороны Германии считает хакеров страшнее боевиков ИГ*
Самой серьезной угрозой для стабильности во всем мире министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен считает не международный терроризм, а кибератаки. Так она ответила на вопрос, что наиболее угрожает глобальной стабильности, в интервью американскому телеканалу CNBC.
«Я думаю, что это — киберугрозы, потому что любые противники, о которых только можно подумать, даже если говорить об ИГ*, они используют киберпространство для борьбы против нас», - заявила глава Минобороны ФРГ.
Урсула фон дер Ляйен добавила, что именно по этой причине ближайшие десять лет «станут десятилетием повышения кибербезопасности». По ее мнению, обеспечение безопасности в Интернет-пространстве – главная задача правительств всех стран.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, глава Минобороны Германии считает, что Североатлантический альянс должен выстраивать «разумные отношения» с Россией с позиции силы. По её словам, немцы «40 лет получали выгоду» от НАТО и хорошо знают, «что это такое, когда восточные границы защищены».
*ИГ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.
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