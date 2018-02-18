2018-02-18T07:31:34+03:00
В мире

В Канаде самолет вернулся в аэропорт вылета из-за пламени из выхлопной трубы

Практически сразу после взлета командир воздушного судна принял решение прервать полет
Дарья ИВАШКИНА
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В Канаде самолет вернулся в аэропорт вылета из-за пламени из выхлопной трубыВ Канаде самолет вернулся в аэропорт вылета из-за пламени из выхлопной трубыФото: REUTERS
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Самолет авиакомпании Air Canada Express был вынужден вернуться в канадский Саскатун. Как выяснилось, экипаж воздушного судна, выполнявшего рейс внутри страны из Саскатуна в Калгари, запросил разрешение на посадку в аэропорту вылета практически сразу после взлета.

Командир принял решение прервать полет, так как члены экипажа заметили рядом с левой выхлопной трубой лайнера языки пламени, сообщает CTV.

В результате пилоты благополучно посадили воздушное судно в пункте отправления. После этого всех пассажиров эвакуировали из самолета. Известно, что чуть позднее они вылетели в пункт назначения - в Калгари - другим рейсом.

Кстати, напомним о другом ЧП с пассажирским самолетом. Как сообщал сайт kp.ru, в минувшую среду, 14 февраля, Boeing 777 американской авиакомпании United Airlines сел в аэропорту Гонолулу (штат Гавайи) после того, как во время полета над Тихим океаном у него отлетел кожух одного из двух двигателей.

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