Вопрос о возвращении олимпийцам российского флага решится 24 февраля

СЕГОДНЯ 08:13 2018-02-18T08:13:56+03:00

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В воскресенье, 18 февраля, стало известно, когда решится вопрос о возвращении российским олимпийцам национального флага.

Как заявил глава делегации олимпийских атлетов из РФ Станислав Поздняков, исполком Международного олимпийского комитета (МОК) только 24 февраля примет решение об участии наших спортсменов в церемонии закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане под российским флагом.

«Что касается церемонии закрытия, то о том, пройдем ли мы там под российским флагом, мы узнаем 24 февраля. Мы готовы к любому развитию событий, это же касается и формы», - цитирует Позднякова ТАСС.

Напомним, Олимпиада-2018 проходит в южнокорейском городе Пхенчхан с 9 по 25 февраля. Честь нашей страны на этих соревнованиях отстаивают 169 атлетов, правда, выступать они вынуждены в нейтральном статусе, то есть без флага, гимна и других символов России. Дело в том, что 5 декабря прошлого года МОК решил отстранить нашу страну от участия в XXIII зимних Олимпийских играх.