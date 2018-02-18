Папа римский Павел VI станет святым в 2018 году

СЕГОДНЯ 08:36 2018-02-18T08:36:58+03:00

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Как стало известно, Папа Римский Франциск, выступая в минувший четверг, 15 февраля, на встрече со священниками Римской епархии в соборе Святого Иоанна Крестителя на Латеранском холме, сообщил, что в этом году будет канонизирован Папа Римский Павел VI, занимавший Святой престол с 1963-го по 1978 год.

«Павел VI станет святым в этом году», - цитирует понтифика Catholic News Agency. При этом глава Римско-католической церкви напомнил, что ранее им были объявлены святыми двое других первосвященников - Иоанн XXIII и Иоанн Павел II. «На очереди Бенедикт (Бенедикт XVI - предшественник Франциска) и я. Молитесь за нас!» - пошутил священнослужитель.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее специальная комиссия одобрила второе чудо, необходимое для канонизации Павла VI. Она признала чудом рождение девочки Аманды, которую мать, молившаяся Павлу VI, смогла выносить, несмотря на разрыв плаценты.