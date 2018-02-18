2018-02-18T09:31:12+03:00
Политика

Белый дом считает применение Турцией химоружия в Африне «маловероятным»

При этом в администрации президента США заявили, что по-прежнему призывают стороны к сдержанности
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Турция начала операцию "Оливковая ветвь" против курдских отрядов "Сил народной самообороны" на территории Сирии 20 январяТурция начала операцию "Оливковая ветвь" против курдских отрядов "Сил народной самообороны" на территории Сирии 20 январяФото: REUTERS
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В Вашингтоне не верят в то, что Турция могла применить отравляющие вещества против курдов в сирийском Африне. Так заявил представитель Белого дома Майкл Энтон.

Напомним, в субботу сирийское агентство SANA со ссылкой на директора городской больницы Африна сообщило о госпитализации шести мирных жителей селения Эль-Мзейна, пострадавших от турецкой газовой атаки. По предварительным данным, были применены снаряды с хлором.

«Мы знакомы с этими сообщениями, мы не можем их подтвердить. Однако мы считаем, что крайне маловероятно, что турецкие силы использовали химическое оружие», - заявил Майкл Энтон.

Он добавил, что администрация президента США по-прежнему призывает стороны к «сдержанности и защите гражданских лиц в Африне», передает РИА Новости.

В Анкаре применение снарядов с отравляющим газом отрицают, заявляя, что эти обвинения необоснованны: «Турция никогда не использовала химическое оружие. Мы заботимся о гражданских лицах при операции «Оливковая ветвь».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, турецкие Вооруженные силы с 20 января проводят в приграничной сирийской провинции Африн военную операцию против отрядов курдского ополчения, которые Анкара считает террористическими.

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