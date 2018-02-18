Белый дом считает применение Турцией химоружия в Африне «маловероятным»
В Вашингтоне не верят в то, что Турция могла применить отравляющие вещества против курдов в сирийском Африне. Так заявил представитель Белого дома Майкл Энтон.
Напомним, в субботу сирийское агентство SANA со ссылкой на директора городской больницы Африна сообщило о госпитализации шести мирных жителей селения Эль-Мзейна, пострадавших от турецкой газовой атаки. По предварительным данным, были применены снаряды с хлором.
«Мы знакомы с этими сообщениями, мы не можем их подтвердить. Однако мы считаем, что крайне маловероятно, что турецкие силы использовали химическое оружие», - заявил Майкл Энтон.
Он добавил, что администрация президента США по-прежнему призывает стороны к «сдержанности и защите гражданских лиц в Африне», передает РИА Новости.
В Анкаре применение снарядов с отравляющим газом отрицают, заявляя, что эти обвинения необоснованны: «Турция никогда не использовала химическое оружие. Мы заботимся о гражданских лицах при операции «Оливковая ветвь».
Как ранее сообщал сайт kp.ru, турецкие Вооруженные силы с 20 января проводят в приграничной сирийской провинции Африн военную операцию против отрядов курдского ополчения, которые Анкара считает террористическими.
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