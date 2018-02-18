Илон Маск показал свой тостер в форме шлема Дарта Вейдера

СЕГОДНЯ 09:49 2018-02-18T09:49:45+03:00

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Основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск похвастался своим новым тостером в форме шлема Дарта Вейдера - персонажа космической киносаги Джорджа Лукаса «Звездные войны».

Изобретатель выложил в своем Instagram фото, на котором запечатлен необычный бытовой прибор. Этот снимок Маск сопроводил лаконичной подписью: «Мой новый тостер»

Кроме того, миллиардер показал и сами тосты: как оказалось, после поджаривания на хлебе появляется надпись Star Wars («Звездные войны»).

Фото: Instagram Илона Маска

В результате за сутки пост собрал более 800 тысяч лайков. Кроме того, 20 тысяч пользователей оставили под ним комментарии. Кстати, некоторые подписчики Илона Маска посоветовали предпринимателю отправить тостер в космос, как он это сделал со своим автомобилем Tesla Rodster.

Напомним, 6 февраля с космодрома во Флориде была запущена сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy, которая позднее вывела на орбиту находившийся на ее борту спорткар Маска - красный Tesla Rodster.