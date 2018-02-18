2018-02-18T13:19:28+03:00
Происшествия

Посольство РФ: россиян на разбившемся в Иране самолете не было

Известно, что в результате авиакатастрофы погибли 66 человек - все, кто был на борту лайнера
Дарья ИВАШКИНА
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Ранее в воскресенье в Иране разбился пассажирский самолетРанее в воскресенье в Иране разбился пассажирский самолетФото: Иван ВИСЛОВ
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В посольстве РФ в Тегеране заявили, что, по предварительным данным, россиян не было на борту самолета, разбившегося в это воскресенье, 18 февраля, в Иране.

При этом в диппредставительстве нашей страны сослались на предварительные официальные данные, опубликованные иранской стороной. «По предварительным официальным данным, среди пассажиров самолета, который потерпел крушение в Иране, российских граждан не было», - сказали в дипмиссии ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, самолет ATR 72-600 авиакомпании Iran Aseman Airlines, следовавший в воскресенье из Тегерана в город Ясудж, разбился в провинции Исфахан. Воздушное судно рухнуло неподалеку от населенного пункта Семиром. По некоторым данным, лайнер врезался в гору, которую пилоты просто не заметили из-за сильного тумана. В результате ЧП погибли 66 человек - все, кто был на борту.

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