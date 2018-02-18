2018-02-18T14:15:21+03:00
Политика

Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Иране

Известно, что в результате авиакатастрофы погибли 66 человек
Дарья ИВАШКИНА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин направил телеграмму соболезнования своему иранскому коллеге Хасану Роухани в связи с произошедшей в это воскресенье, 18 февраля, авиакатастрофой, унесшей жизни 66 человек.

При этом глава нашего государства пожелал родственникам погибших «мужества и стойкости в этот тяжелый час». «Глава государства подчеркнул, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате произошедшей трагедии, и желают им мужества и стойкости в этот тяжелый час», - сообщается на сайте Кремля.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье, 18 февраля, самолет ATR 72-500 авиакомпании Iran Aseman Airlines потерпел крушение в иранской провинции Исфахан. Известно, что воздушное судно совершало рейс из Тегерана в город Ясудж. При этом на его борту находились 60 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

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