2018-02-18T14:38:53+03:00
Политика

Водяному из «Ночных волков» запретили въезд на Украину

Байкера заподозрили в «попытке дестабилизации обстановки» на территории незалежной
Дарья ИВАШКИНА
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«Ночные волки» во время одного из мотопробегов«Ночные волки» во время одного из мотопробеговФото: Ночные волки
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‍В воскресенье, 18 февраля, стало известно, что на Украину не пустили российского байкера из мотоклуба «Ночные волки» по прозвищу Водяной. Как заявили пограничники, мотоциклиста, прибывшего в киевский аэропорт Борисполь, «развернули» сразу, как только выяснилось, что он является активным участником российской ассоциации байкеров.

«Во время осуществления пограничного контроля правоохранители установили, что россиянин является активным участником российской ассоциации байкеров и байкерского клуба «Ночные волки» по прозвищу Водяной», - говорится в сообщении Государственной пограничной службы (ГПС) незалежной.

Также там уточняется, что в конце концов было решено запретить россиянину въезд на Украину сроком на три года, так как его заподозрили в «попытке дестабилизации обстановки» на территории незалежной.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в 2017 году Украина запретила въезд полутора тысячам иностранцев из-за посещения Крыма. При этом в ГПС отметили, что среди них «более сотни артистов и деятелей культуры».

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