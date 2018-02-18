2018-02-18T14:59:48+03:00
Происшествия

В Иране создали комитет по расследованию авиакатастрофы в провинции Исфахан

Как ожидается, эксперты в ближайшее время изучат все данные об авиакатастрофе и представит соответствующий доклад парламенту
Дарья ИВАШКИНА
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Ранее в воскресенье, 18 февраля, самолет ATR 72-500 авиакомпании Iran Aseman Airlines потерпел крушение в иранской провинции ИсфаханРанее в воскресенье, 18 февраля, самолет ATR 72-500 авиакомпании Iran Aseman Airlines потерпел крушение в иранской провинции ИсфаханФото: Иван ВИСЛОВ
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В воскресенье Междлис (парламент) Ирана создал комитет по расследованию причин крушения самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines, произошедшего 18 февраля в провинции Исфахан.

Как рассказал журналистам парламентарий Мохаммад Али Вакили, в этот комитет вошли эксперты, которые в ближайшее время изучат все имеющиеся данные об авиакатастрофе и представит соответствующий доклад парламенту.

Между тем политик заметил, что «предварительная информация указывает, что погодные условия были неподходящими для полета». По его словам, причиной ЧП, скорее всего, стала плохая видимость, передает ISNA.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье в 08:00 по местному времени (07:30 мск) самолет ATR 72-500 вылетел из тегеранского аэропорта Мехрабад в город Ясудж. А спустя 50 минут воздушное судно пропало с экранов радаров. Как выяснилось, лайнер потерпел крушение в районе горы Дена - всего в 25 километрах от места назначения. В результате инцидента погибли 66 человек - все, кто был на борту.

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