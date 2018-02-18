Порошенко решил принять участие в судебном процессе по делу о событиях на Майдане

СЕГОДНЯ 15:24 2018-02-18T15:24:20+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он примет участие в судебном процессе по делу о событиях на Майдане 2014 года.

«Зло должно быть наказано, и поэтому впервые в украинской истории я принял решение принять участие в судебном процессе. Беспрецедентно, когда президент лично это делает. Но это дело каждого из нас», — сказал Порошенко.

Он добавил, что разделяет недовольство общества скоростью расследования и темпами судебных процессов в стране, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее Порошенко подписал закон, по которому пострадавшие в ходе событий на «евромайдане» могут получить статус участников боевых действий. Кроме того, он подписал закон «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», продлевает особый статус Донбасса. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, этот документ противоречит принятым минским соглашениям.