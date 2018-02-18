В Киеве проходит митинг сторонников Саакашвили, требующих отставки Порошенко

СЕГОДНЯ 15:47 2018-02-18T15:47:03+03:00

В акции "Марш за будущее" принимают участие около трех тысяч человек

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В воскресенье, 18 февраля, в Киеве проходит митинг сторонников бывшего губернатора Одесской области, экс-президента Грузии и лидера "Движения новых сил" Михаила Саакашвили под названием "Марш за будущее". Участники мероприятия требуют отставки президента Украины Петра Порошенко.

По данным организаторов, в акции участвуют около трех тысяч активисты. Митингующие скандируют лозунги "Порошенко - в отставку! Банду — вон!". Участники собирают подписи в поддержку импичмента Порошенко, а также средства на поддержание "Движения".

"Это мы выбросим Порошенко на мусорку истории и сделаем все, чтобы ни один президент Украины не издевался над своим народом и не унижал его", - заявил один из сторонников Саакавшивли Давид Сакварелидзе, передает ТАСС.

По информации телеканала News One, подобные акции протеста проходят в воскресенье и в других крупных городах Украины. В Харькове в марше "За будущее Украины" участвуют около полутысячи человек. В городе Хмельницкий около 300 человек вышли на вече на главную площадь.