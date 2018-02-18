Лукашенко выразил протест МОК в связи с судейством фристайлиста Кушнира

СЕГОДНЯ 16:38 2018-02-18T16:38:29+03:00

Олимпийский чемпион Сочи не смог пройти квалификацию в лыжной акробатике на Олимпиаде в Пхенчхане

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Президент Белоруссии, глава белорусского Национального олимпийского комитета (НОК) Александр Лукашенко направил протест в Международный олимпийский комитет (МОК) по поводу судейства выступления фристайлиста из Белоруссии Антона Кушнира в лыжной акробатике на Олимпиаде в Пхенчане.

Ранее в воскресенье, 18 февраля, Антон Кушнир, который был чемпионом в Сочи, не смог пройти квалификацию, не добрав 0,45 балла до результата спортсмена из Швейцарии.

«Мне пришлось ночью поднять по тревоге МИД, задействовать посольство в Республике Корея. Направить немедленно правительственную телеграмму в адрес (президента МОК Томаса) Баха. Высказал ему все, как я думаю, в мягкой форме», — рассказал Лукашенко, передает ТАСС.

По оценкам некоторых специалистов, выступление Кушнира было достойно более высоких оценок. При этом отмечалось, что наименьший балл белорусу поставил судья из Швейцарии.

Как сообщал сайт kp.ru, бронзу в этой дисциплине завоевал россиянин Илья Буров. Первым стал украинец Александр Абраменко, вторым - Цзя Цзуньян из Китая.