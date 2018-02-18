На украино-российской границе скопилось больше 100 грузовиков

СЕГОДНЯ 16:53 2018-02-18T16:53:16+03:00

В Россию с Украины не могут въехать около 100 грузовиков. Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

По данным украинских пограничников, еще около грузовых автомобилей вернулись, чтобы следовать по другому маршруту

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В воскресенье, 18 февраля, пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщила о скоплении грузовиков на украино-российской границе в районе пункта пропуска "Гоптовка", которых не пускают российские пограничники.

"Со вчерашнего вечера контрольные службы в российском пункте пропуска для автомобильного сообщения "Нехотеевка" не осуществляют пропуск грузовых автомобилей через российско-украинскую границу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что у пункта пропуска "Гоптовка" скопились около 100 грузовых машин, еще около сотни автомобилей вернулись, чтобы выбрать другой маршрут.

По данным украинской Погранслужбы, был направлен официальный запрос российской стороне по этому вопросу. Но, как утверждается, ответ не поступал.

Украинское ведомство призывает всех, кто планирует в ближайшее время ехать из Украины в Россию через "Гоптовку", учитывать указанную ситуацию, передает РИА Новости.