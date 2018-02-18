В Иране заявили о готовности ответить на нарушение ядерной программы
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о готовности Тегерана ответить на несоблюдение интересов в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе.
"Я могу вас заверить, что если интересы Ирана не будут обеспечены (в рамках СВПД), Иран ответит. И ответ будет настолько серьезным, что люди о нем пожалеют. Мы не будем первыми, кто нарушит соглашение", — сказал Зариф на конференции по безопасности в Мюнхене, передает РИА Новости.
Напомним, в июле 2015 года Иран и международные посредники в лице России, США, Великобритании, Китая, Франции и Германии заключили Совместный всеобъемлющий план действий. Выполнение плана снимает с Тегерана действующие ранее экономические и финансовые санкции Совбеза ООН, США и Евросоюза.
Осенью прошлого года президент США Дональд Трамп не стал официально подтверждать конгрессу, что Иран соблюдает ядерное соглашение. При этом американский лидер не оспаривал на международном уровне соблюдение Ираном этой программы.