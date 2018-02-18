2018-02-18T17:40:36+03:00
Политика

В России назвали провокацией предложение Варшавы забрать советские памятники

По словам посла РФ в Польше Сергея Андреева, таким образом Польша "предлагает негласно одобрить, поучаствовать в этой кампании сноса, перемещения памятников"
Екатерина БОЛГОВА
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Россия не поддерживает предложение Польши забрать в РФ советские памятникиРоссия не поддерживает предложение Польши забрать в РФ советские памятникиФото: ТАСС
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В России назвали провокационными предложения польской стороны забрать в РФ советские памятники. Об этом заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев.

"Мы рассматриваем это (предложение забрать в РФ памятники благодарности Красной армии) как провокацию. Памятники имеют смысл и значение, только если они стоят там, где происходили исторические события, в честь которых они поставлены, где действовали или погибали люди, совершавшие свои подвиги", - сказал Андреев после церемонии, посвященной 73-й годовщине со дня гибели советского генерала Ивана Черняховского в польском городе Пененжно.

Он отметил, что такими действия Варшава "предлагает негласно одобрить, поучаствовать в этой кампании сноса, перемещения памятников".

По словам дипломата, Россия "категорически не хочет в этом участвовать". Кроме того, он подчеркнул, что в законе Польши о декоммунизации подразумевается снос мемориалов, пропагандирующих коммунизм.

"Памятники нашим солдатам никакого отношения к пропаганде коммунизма не имеют. Это мемориалы, которые ставились в честь 600 тысяч советских солдат, погибших при освобождении Польши, за спасение Польши", - отметил Андреев, передает ТАСС.

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