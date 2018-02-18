2018-02-18T18:05:13+03:00
Происшествия

В районе станции Москва-Рижская ребенок, катавшийся с горки, попал под электричку

Машинист применил экстренное торможение, но из-за близкого расстояния наезда избежать не удалось
Павел КЛОКОВkp_ru_msk
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Днем 18 февраля на Рижском направлении Московской железной дороги чудом удалось выжить ребенку, который вылетел на пути с железнодорожной насыпи. По предварительной информации, он там катался с горки.

- Находиться там в целях безопасности запрещено, - сообщили «КП» в пресс-службе МЖД. - Ребенок оказался на железной дороге как раз в тот момент, когда по этому участку двигался пригородный поезд №6020 Звенигород - Царицыно. Машинист резко затормозил, но, к сожалению, расстояние между головным вагоном и ребенком было небольшим. И наезда избежать не удалось. Железнодорожники незамедлительно вызвали на место бригаду медиков для оказания помощи пострадавшему.

На место прибыл санитарный вертолет и доставил мальчика в больницу. Его состояние медики пока не комментируют.

Спустя 20 минут после происшествия электричка продолжила следование по маршруту.

- На движение других поездов ситуация не повлияла, - добавили в МЖД. - В настоящее время электрички Рижского направления курсируют по графику. Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения на железной дороге.

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