2018-02-18T19:05:50+03:00
Звезды

Ди Каприо рассказал, где находится самое холодное место на Земле

По словам актера, в одну из ночей в Якутии температура достигала –62 градуса
Екатерина БОЛГОВА
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Голливудский актер Леонардо Ди КаприоГолливудский актер Леонардо Ди КаприоФото: REUTERS
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Американский актер Леонардо Ди Каприо рассказал, где находится самое холодное место на Земле. По его словам, таким местом является поселок Оймякон в российской республике Саха (Якутия), где в одну из ночей температура достигала –62 градуса.

«Термометры разрушаются, когда температура достигла почти рекордного значения в сибирском селе Оймякон (Республика Саха), известном как самое холодное жилое место на Земле», - написал Ди Каприо в аккаунте своего фонда в Instagram.

Он отметил, что очень переживает из-за таких погодных условий, которые угрожают всем живому в Якутии.

«Местные жители заявили, что за последние 15 лет они не регистрировали такие показатели. Это создает реальную угрозу для жизни, изменения почв, фауны и флоры», — добавил голливудский актер.

Свое сообщение он проиллюстрировал кадрами из фильма Доминика Бари, Фелипе Паивы, Петра Винокурова, посвященного Оймякону.

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Recently, thermometers broke when temperatures reached near-record in the Siberian village of #Oymyakon (Republic of Sakha), known as the coldest inhabited place on Earth. The estimated temperature that night was around -62 (-111.6 F). Locals said they haven't recorded such levels in the past 15 years. #climatechange is posing a real threat to local people's lives and life structures, changing the soils, the fauna and the flora. Footage: from documentary "Oymyakon" by Dominik Bari, Felipe Paiva, Petr Vinokurov
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