2018-02-18T18:43:59+03:00
Спорт

Хоккейный турнир на Олимпиаде 2018: сборная России в четвертьфинале сыграет с победителем пары Словения - Норвегия

Стала известна турнирная сетка хоккейного турнира на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Поединок российской команды состоится 21 февраляПоединок российской команды состоится 21 февраляФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В воскресенье, 18 февраля, завершились последние матчи группового турнира хоккейного турнира Олимпиады 2018. По итогам всех поединков стало ясно, что соперником нашей команды в четвертьфинале станет победитель игры Словения - Норвегия.

Поединок российской команды состоится 21 февраля, а противник нашей сборной определится за сутки до этой встречи. Получается, что российская команда может второй раз за Олимпиаду сыграть с командой Словении, которую уже успела разгромить со счетом 8:2.

Другие пары четвертьфинала выглядят следующим образом:

Швейцария - Германия (победитель сыграет в четвертьфинале со Швецией),

Финляндия - Южная Корея (в четвертьфинале - с Канадой),

США - Словакия (в четвертьфинале - с Чехией).

Сборная России точно не попадет до финала Олимпиады на Канаду. И в полуфинале нашим соперником будет лучшая команда из последнего четвертьфинала, где своего соперника ждет сборная Чехии.

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