Хоккейный турнир на Олимпиаде 2018: сборная России в четвертьфинале сыграет с победителем пары Словения - Норвегия
В воскресенье, 18 февраля, завершились последние матчи группового турнира хоккейного турнира Олимпиады 2018. По итогам всех поединков стало ясно, что соперником нашей команды в четвертьфинале станет победитель игры Словения - Норвегия.
Поединок российской команды состоится 21 февраля, а противник нашей сборной определится за сутки до этой встречи. Получается, что российская команда может второй раз за Олимпиаду сыграть с командой Словении, которую уже успела разгромить со счетом 8:2.
Другие пары четвертьфинала выглядят следующим образом:
Швейцария - Германия (победитель сыграет в четвертьфинале со Швецией),
Финляндия - Южная Корея (в четвертьфинале - с Канадой),
США - Словакия (в четвертьфинале - с Чехией).
Сборная России точно не попадет до финала Олимпиады на Канаду. И в полуфинале нашим соперником будет лучшая команда из последнего четвертьфинала, где своего соперника ждет сборная Чехии.