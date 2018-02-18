2018-02-18T18:46:35+03:00
В мире

Главу Центробанка Латвии задержали по подозрению в коррупции

Как сообщил премьер-министр страны Марис Кучинскис, расследование ведет Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией
Екатерина БОЛГОВА
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Президента Банка Латвии задержали в связи с расследованием дела о коррупцииПрезидента Банка Латвии задержали в связи с расследованием дела о коррупцииФото: REUTERS
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Главу Центробанка Латвии Илмара Римшевича задержали по подозрению в коррупции. Расследование ведет Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), сообщил премьер-министр страны Марис Кучинскис.

«В настоящий момент ни я, ни любое другое должностное лицо не имеют никаких оснований вмешиваться в работу БПБК. Учреждение работает профессионально и точно. Как только руководство БПБК сочтет возможным предоставить обществу информацию о ходе расследования, оно немедленно это сделает», – сказал Кучинскис.

Он отметил, что правительство доверяет деятельности БПБК и предоставит ему всю требуемую поддержку, без вмешательства в его работу.

По словам Кучинскиса, в понедельник, 19 февраля, будет проведено чрезвычайное заседание правительства по поводу случившегося. Он добавил, что «нет никаких признаков угрозы финансовой системе Латвии», передает Reuters.

Ранее сообщалось об обыске в кабинете Римшевича и у него дома, когда его самого не было в стране. Следственные мероприятия провели представители БПБК.

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