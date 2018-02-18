Установлена личность подозреваемого в стрельбе у храма в Дагестане
Установлена личность подозреваемого в стрельбе по людям, собравшимся отметить Масленицу, в дагестанском Кизляре.
"Личность нападавшего установлена, это местный житель 1995 года рождения", — сообщили в управлении Следственного комитета России по Дагестану.
По предварительным данным, стрелком оказался житель села Рассвет Тарумовского района Халил Халилов.
Как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, 18 февраля, в Кизляре была открыта стрельба по людям, собравшимся отметить Прощеное воскресенье. По данным МВД Дагестана, в результате происшествия погибли четыре женщины, еще четыре человека получили ранения. Сам нападавший был ликвидирован.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям: "Убийство с отягчающими обстоятельствами" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".
На месте стрельба работают члены следственно-оперативной группы.