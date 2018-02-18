2018-02-18T18:58:07+03:00
Происшествия

Установлена личность подозреваемого в стрельбе у храма в Дагестане

По предварительным данным Следственного комитета, стрелком оказался 22-летний местный житель
Екатерина БОЛГОВА
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В Дагестане в результате стрельбы погибли четыре человекаВ Дагестане в результате стрельбы погибли четыре человекаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Установлена личность подозреваемого в стрельбе по людям, собравшимся отметить Масленицу, в дагестанском Кизляре.

"Личность нападавшего установлена, это местный житель 1995 года рождения", — сообщили в управлении Следственного комитета России по Дагестану.

По предварительным данным, стрелком оказался житель села Рассвет Тарумовского района Халил Халилов.

Как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, 18 февраля, в Кизляре была открыта стрельба по людям, собравшимся отметить Прощеное воскресенье. По данным МВД Дагестана, в результате происшествия погибли четыре женщины, еще четыре человека получили ранения. Сам нападавший был ликвидирован.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям: "Убийство с отягчающими обстоятельствами" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

На месте стрельба работают члены следственно-оперативной группы.

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