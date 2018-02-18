2018-02-18T19:41:04+03:00
Москва

Весна придет в Москву не раньше конца марта

По словам директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, прогноз на весну делать пока рано
Екатерина БОЛГОВА
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Весна придет в Москву не раньше конца мартаВесна придет в Москву не раньше конца мартаФото: Иван ВИСЛОВ
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Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что весна в Москву придет не раньше конца марта. По его словам, началом нового сезона станет Всемирный метеорологический день, отмечаемый 23 марта. При этом делать прогноз на весну пока рано. "Март для метеорологов - типично зимний месяц, а для большинства людей это уже начало весны. На весну у нас будет прогноз не раньше 20 марта, и этот прогноз будет описывать температурную ситуацию, режим увлажнения с апреля по сентябрь включительно, а сейчас пока идет накопление информации", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что высота снега в столице сейчас составляет около 45 см, но по этому показателю прогнозы не делаются.

"Надо учитывать плотность снега, его водность. Нужно понимать насколько промерзла почва и в принципе, прогнозируя весну, нужно проанализировать даже температуру океана, так как он - аккумулятор тепла, рассчитать температуру поверхности океана и теплозапасы", - пояснил глава Гидрометцентра, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, в ночь на 23 февраля в московском регионе ударят самые сильные морозы с начала зимы - до -27 градусов.

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