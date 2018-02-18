Число погибших при стрельбе у храма в Дагестане возросло до пяти человек

СЕГОДНЯ 20:01 2018-02-18T20:01:24+03:00

При стрельбе в Дагестане погибли пять человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Число погибших при стрельбе у храма в дагестанском Кизляре возросло до пяти человек. По данным регионального Минздрава, в больнице скончалась еще одна женщина, раненная в ходе ЧП.

"По последней информации, пять человек стали жертвами в результате преступного акта в Кизляре. Из пяти доставленных в больницу людей еще одна женщина скончалась на операционном столе. По предварительным данным, состояние еще двоих - тяжелое", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщал сайт kp.ru, неизвестный открыл стрельбу по людям, собравшимся отметить Прощеное Воскресенье в Кизляре. В результате погибли четыре женщины. Еще пятеро получили ранения. По сведениям местного МВД, среди пострадавших - сотрудники Росгвардии и полиции.

Стрелок был ликвидирован. Его личность установлена. По данным Следственного комитета, им оказался 22-летний местный житель. По предварительной информации, у преступника была сообщница.