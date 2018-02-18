Курдские военные отряды в Африне призвали сирийскую армию вмешаться в ситуацию

СЕГОДНЯ 20:39 2018-02-18T20:39:24+03:00

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Курдские военные отряды самообороны (YPG) в Африне призвали армию Сирии вмешаться в ситуацию с военным участием Турции.

"Мы призываем сирийскую армию на защиту границ Сирии от турецкой оккупации. Африн является частью Сирии, поэтому мы призвали армию прийти для защиты границ", —заявил представитель YPG Нури Махмуд.

Как сообщал сайт kp.ru, с 20 января Турция проводит военную операцию "Оливковая ветвь" против курдских формирований в Африне на северо-западе Сирии. По данным турецкой стороны, было нейтрализовано более 1,5 тысяч боевиков, среди которых есть и курдские бойцы и членов террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).

По словам представителя курдских формирований, военнослужащие Сирии в Африн пока не прибыли. "Мы сейчас призываем армию, потому что хотим сохранить единую Сирию, потому что Турция хочет оккупировать сирийские территории и включить ее часть в свои владения", — заявил Махмуд, передает РИА Новости.

Власти Сирии осуждают деятельность Турции в Африне, так как эта территория является сирийской.