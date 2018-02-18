Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о нападении в Дагестане
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела о нападении на местных жителей в дагестанском Кизляре.
Как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, 18 февраля, в Кизляре была открыта стрельба по жителям, собравшимся у храма, чтобы отметить Масленицу.
«По имеющимся у следствия данным, мужчина открыл стрельбу по женщинам, в результате чего четверо из них погибли, трое пострадали и в тяжелом состоянии были доставлены в больницу, где позже одна из пострадавших скончалась», - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Кроме того, напавший ранил представителей правоохранительных органов в момент задержания. Стрелок был уничтожен. Его личность установлена. Им оказался 22-летний местный житель.
Ранее стало известно, что Следственное управление СК РФ по Дагестану возбудило уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
На месте инцидента работает следственно-оперативная группа.
В Дагестане неизвестный преступник расстрелял толпу людей во время Масленицы.В результате нападения погибло четыре человека