Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о нападении в Дагестане

18 Февр. 21:36 2018-02-18T21:37:58+03:00

Глава СК взял на контроль расследование дела о нападении в Дагестане Фото: Александр ГЛУЗ

По данным Следственного комитета, мужчина открыл стрельбу по женщинам, а затем ранил двух сотрудников правоохранительных органов и был уничтожен

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела о нападении на местных жителей в дагестанском Кизляре.

Как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, 18 февраля, в Кизляре была открыта стрельба по жителям, собравшимся у храма, чтобы отметить Масленицу.

«По имеющимся у следствия данным, мужчина открыл стрельбу по женщинам, в результате чего четверо из них погибли, трое пострадали и в тяжелом состоянии были доставлены в больницу, где позже одна из пострадавших скончалась», - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Кроме того, напавший ранил представителей правоохранительных органов в момент задержания. Стрелок был уничтожен. Его личность установлена. Им оказался 22-летний местный житель.

Ранее стало известно, что Следственное управление СК РФ по Дагестану возбудило уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа.