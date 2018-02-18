Актриса Эмма Уотсон пожертвовала 1,4 млн долларов на борьбу с домогательствами

18 Февр. 23:43 2018-02-18T23:43:09+03:00

В благотворительный фонд также внесли свой вклад британские актеры Том Хиддлстон и Кира Найтли

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Британская актриса Эмма Уотсон передала один миллион фунтов стерлингов (1,4 млн долларов) в новый благотворительный фонд, созданный для помощи женщинам пострадавших от дискриминации и сексуальных домогательств.

Организация под названием "Фонд справедливости и равенства" (The Justice and Equality Fund) была создана представительницами британского шоу-бизнеса. В развитие фонда также внесли свой вклад британские актеры Том Хиддлстон и Кира Найтли. Правда, они пожертвовали10 тысяч фунтов стерлингов (14 тысяч долларов), передает агентство Press Association.

Как сообщал сайт p.ru, ранее около 200 известных актрис Великобритании, среди которых Кейт Уинслет, Эмилия Кларк и Джоди Уиттакер, написали открытое письмо с требованиями прекратить сексуальные домогательства в отношении женщин. Это произошла после многочисленных скандалов с обвинениями в домогательствах в Голливуде.

Ожидается, что на церемонии вручения наград британской кинопремии БАФТА актрисы выйдут в черных платьях в знак солидарности с жертвами домогательств.