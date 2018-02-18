2018-02-19T07:33:09+03:00
Политика

В Сирии взорвалась заминированная машина, погибли пять человек

Еще семеро пострадали, их доставили в больницу
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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18 февраля, в сирийском городе Камышлы взлетел на воздух начиненный взрывчаткой автомобиль18 февраля, в сирийском городе Камышлы взлетел на воздух начиненный взрывчаткой автомобильФото: REUTERS
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В воскресенье, 18 февраля, в сирийском городе Камышлы взлетел на воздух начиненный взрывчаткой автомобиль, в результате погибли не менее пяти человек, еще семеро пострадали, сообщает сирийское агентство SANA.

Раненых доставили в местные больницы, им оказывают необходимую помощь. Уточняется, что мощный взрыв прогремел в западном квартале города.

Пока ни одна их действующих в регионе террористических группировок не взяла на себя ответственность за эту атаку.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в конце января в Сочи состоялся Конгресс сирийского национального диалога, в котором приняли участие полторы тысяч представителей разных этно-конфессиональных, политических и социальных групп арабской республики. Делегаты Сочинского конгресса приняли ряд документов, призванных положить начало конституционной реформе в Сирии и процессу политического урегулирования в стране.

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