Глава МИД Белоруссии обсудил с Волкером возможность ввода миротворцев в Донбасс

18 Февр. 23:59 2018-02-18T23:59:13+03:00

Владимир Макей напомнил, что о такой возможности президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял в 2014 году

Изменить размер текста: A A

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что в ходе Мюнхенской конференции по безопасности обсудил со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером возможность введения белорусских миротворцев в зону конфликта в Донбассе.

«Именно об этом мы говорили с представителем США. Мы запросили встречу, и она состоялась со специальным посланником США по Украине господином Волкером. Можно лишь только подтвердить готовность Беларуси участвовать в любом виде в возможном направлении контингента в этот регион, если это будет приемлемо для всех вовлечённых в этот конфликт сторон», — сказал Макей.

Он напомнил, что о возможности ввода миротворческой миссии в Донбасс президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял в 2014 году.

«Через некоторое время к этой идее вернулись, но время было упущено. К сожалению, сейчас организовать эту инициативу — намного более трудное дело, чем это было тогда», — добавил глава МИД Белоруссии, передает телеканал СТВ.