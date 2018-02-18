2018-02-18T23:59:13+03:00
Политика

Глава МИД Белоруссии обсудил с Волкером возможность ввода миротворцев в Донбасс

Владимир Макей напомнил, что о такой возможности президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял в 2014 году
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир МакейМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир МакейФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что в ходе Мюнхенской конференции по безопасности обсудил со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером возможность введения белорусских миротворцев в зону конфликта в Донбассе.

«Именно об этом мы говорили с представителем США. Мы запросили встречу, и она состоялась со специальным посланником США по Украине господином Волкером. Можно лишь только подтвердить готовность Беларуси участвовать в любом виде в возможном направлении контингента в этот регион, если это будет приемлемо для всех вовлечённых в этот конфликт сторон», — сказал Макей.

Он напомнил, что о возможности ввода миротворческой миссии в Донбасс президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял в 2014 году.

«Через некоторое время к этой идее вернулись, но время было упущено. К сожалению, сейчас организовать эту инициативу — намного более трудное дело, чем это было тогда», — добавил глава МИД Белоруссии, передает телеканал СТВ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Спортивный арбитражный суд разберет дело российского керлингиста Александра Крушельницкого
СМИ: Сирийские войска могут войти в Африн в ближайшие 48 часов
В Ираке школьницу из ФРГ приговорили к шести годам тюрьмы за членство в ИГ*
Израильские ВВС нанесли авиаудар в ответ на ракетные обстрелы из сектора Газа
На территории московской туберкулезной клиники произошел пожар
Столтенберг: Модернизация российского ядерного арсенала провоцирует гонку вооружений
Тиллерсон: Вашингтон готовится расширить антироссийские санкции
Россияне Боброва и Соловьева идут шестыми на Олимпиаде после короткой программы в спортивных танцах
Пресс-аташе российской сборной: "Все официальные комментарии будут после вскрытия допинг-пробы "Б"
«Исламское государство»* взяло на себя ответственность за нападение в Кизляре
Погода в Москве 19 февраля будет облачной, местами пройдет умеренный снег
СМИ рассказали, как в Пекине американцы подрались с китайцами из-за «ядерного чемоданчика» Трампа
В МОК не исключают, что мельдоний Крушельницкому могли подмешать
В Калифорнии небольшой самолет приземлился прямо на шосе
Россия призвала США не поощрять «пещерный национализм» на Украине