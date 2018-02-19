iPhone X в России подешевел почти на 25%
Хорошая новость для поклонников продукции американской корпорации Apple: цены на iPhone X в России резко упали, «яблочная» новинка подешевела почти на четверть.
Если в начале продаж самая дешевая версия флагманской модели iPhone c 64 гигабайтами памяти стоила около 80 тысяч рублей, то сейчас, по данным сервиса «Яндекс.Маркет», её можно купить за 62 тысячи. А более дорогую модель смартфона с 256 гигабайтами памяти можно приобрести примерно за 70 тысяч рублей.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, Apple показала миру десятый iPhone спустя ровно 10 лет после презентации первого. Что же интересного в новом флагмане Apple? Узнайте о 10 главных фишках iPhone Х (подробности).
Продажи нового смартфона в России стартовали в ноябре прошлого года. Кстати, вскоре пользователи стали жаловаться на различные проблемы с дорогущим гаджетом.
Пользователь iPhone X обнаружил дефекты новой модели смартфона.