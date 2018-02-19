2018-02-19T00:27:42+03:00
Умные вещи

iPhone X в России подешевел почти на 25%

Сейчас самую дешевую модель смартфона с 64 Гб памяти можно купить за 62 тысячи рублей [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Хорошая новость для поклонников продукции американской корпорации Apple: цены на iPhone X в России резко упали, «яблочная» новинка подешевела почти на четверть.

Если в начале продаж самая дешевая версия флагманской модели iPhone c 64 гигабайтами памяти стоила около 80 тысяч рублей, то сейчас, по данным сервиса «Яндекс.Маркет», её можно купить за 62 тысячи. А более дорогую модель смартфона с 256 гигабайтами памяти можно приобрести примерно за 70 тысяч рублей.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Apple показала миру десятый iPhone спустя ровно 10 лет после презентации первого. Что же интересного в новом флагмане Apple? Узнайте о 10 главных фишках iPhone Х (подробности).

Продажи нового смартфона в России стартовали в ноябре прошлого года. Кстати, вскоре пользователи стали жаловаться на различные проблемы с дорогущим гаджетом.

Пользователь iPhone X обнаружил дефекты новой модели смартфона.

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