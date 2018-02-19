«Заложник Сбербанка»: Один из киевских погромщиков застрял в двери

СЕГОДНЯ 04:25 2018-02-19T04:44:47+03:00

Товарищи радикала на помощь не спешили, они предпочли делать смешные снимки для соцсетей [фото]

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Во время очередной атаки на российские объекты в Киеве один из громивших филиал Сбербанка «радикальных патриотов», пытаясь разбить ногой стеклянную дверь, застрял ботинком в армированном стекле.

Фотографии погромщика с прикрытым банданой лицом, который весьма комично пытается освободиться из «плена», вмиг разлетелись по соцсетям. В частности, парочку опубликовал в Facebook блогер Денис Гороховский, сопроводив подписью: «Сбербанк взял в заложники патриота».

Сербанк взял в заложники украинского «патриота»Фото: Facebook

Примечательно: судя по снимкам, товарищи «патриота» на помощь ему не смешили. Они предпочли отойти, чтобы фотографии были удачнее.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, 18 февраля, агрессивные молодчики из неонацистской группировки «Организация украинских националистов» (запрещенная в России экстремистская организация) снова атаковали здания Россотрудничества и Сбербанка в Киеве. Они били стекла, швыряли камни и яйца, облили окна краской. Полицейские вандалам почти не мешали.