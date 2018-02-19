Россия призвала США не поощрять «пещерный национализм» на Украине

СЕГОДНЯ 05:28 2018-02-19T06:01:07+03:00

Как указали в российском посольстве в Вашингтоне, это «чревато погромами, эскалацией проявлений ксенофобии и экстремизма»

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Москва призвала Вашингтон не поощрять «пещерный национализм» на Украине и осудить бесчинства радикальных националистов в Незалежной, где «патриоты» поджигают филиалы российских банков, бьют окна камнями и устраивают погромы в здании Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве.

Об этом говорится в заявлении посольства России в Вашингтоне, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook после очередной атаки «фашиствующих молодчиков» на РЦНК, где в тот момент дети из театрального кружка репетировали «Ревизора». Дипломаты отмечают, что пример украинским радикалам подали власти США захватами российской дипсобственности. Вдохновили.

Украинские "патриоты" швыряют яйца и камни в окна филиала СбербанкаФото: REUTERS

«Ожидаем от вашингтонских официальных лиц прекращения практик поддержки пещерного национализма. Не только на Украине. Но и в других странах Восточной Европы. Это, как показывают события в Киеве, чревато погромами, эскалацией проявлений ксенофобии и экстремизма», - подчеркивают в российском посольстве.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в субботу, 17 февраля, около трёх десятков украинских националистов ворвались в РЦНК и устроили там погром. Посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста. Дипломаты выразили возмущение «наглой агрессивной выходкой» и потребовали привлечь к ответу напавших на РЦНК радикалов, но вместо этого городкие власти оставили здание Россотрудничества без охраны.