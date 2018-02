В Калифорнии небольшой самолет приземлился прямо на шосе

Небольшой легкомоторный самолёт приземлился прямо на автомобильную трассу в американском штате Калифорния. Как сообщает местное издание The Mercury News со ссылкой на представителя Федерального управления гражданской авиации США, пилот был вынужден совершить аварийную посадку из-за отказа двигателя.

Уточняется, что самолёт приземлился на шоссе 101 возле города Морган Хилл. На борту воздушного судна был только лётчик, он не пострадал. Перед экстренной посадкой мужчина сообщил наземным службам о проблемах с мотором.

Самолет, пристроившийся на дороге между автомобилями, снимали на камеры водители машин, которые стали очевидцами необычного дорожно-транспортного происшествия.

Впрочем, подобные случаи не так уж и редки, причем не только в США. Как ранее сообщал сайт kp.ru, два года назад на Ярославском шоссе в Подмосковье совершил экстренную посадку двухместный легкомоторный самолет «Вильга-35». Пилот решился на рискованный маневр тоже из-за отказа двигателя.

