2018-02-19T06:58:03+03:00
В мире

В Калифорнии небольшой самолет приземлился прямо на шосе

Водители проезжавших мимо машин сняли необычного участника дорожного движения на камеры [фото, видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Легкомоторный самолёт совершил посадку на шоссе в КалифорнииЛегкомоторный самолёт совершил посадку на шоссе в КалифорнииФото: кадр с видео youtube.com
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Небольшой легкомоторный самолёт приземлился прямо на автомобильную трассу в американском штате Калифорния. Как сообщает местное издание The Mercury News со ссылкой на представителя Федерального управления гражданской авиации США, пилот был вынужден совершить аварийную посадку из-за отказа двигателя.

Уточняется, что самолёт приземлился на шоссе 101 возле города Морган Хилл. На борту воздушного судна был только лётчик, он не пострадал. Перед экстренной посадкой мужчина сообщил наземным службам о проблемах с мотором.

Легкомоторный самолёт совершил посадку на шоссе 101 возле города Морган Хилл Фото: Twitter.com

Легкомоторный самолёт совершил посадку на шоссе 101 возле города Морган ХиллФото: Twitter.com

Самолет, пристроившийся на дороге между автомобилями, снимали на камеры водители машин, которые стали очевидцами необычного дорожно-транспортного происшествия.

Впрочем, подобные случаи не так уж и редки, причем не только в США. Как ранее сообщал сайт kp.ru, два года назад на Ярославском шоссе в Подмосковье совершил экстренную посадку двухместный легкомоторный самолет «Вильга-35». Пилот решился на рискованный маневр тоже из-за отказа двигателя.

Легкомоторный самолёт совершил посадку на шоссе в Калифорнии.Small Plane Makes Emergency Landing On Highway 101 Small Plane Lands on Highway 101 Near San Martin Airport: FAA

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