2018-02-19T07:53:17+03:00
Происшествия

«Исламское государство»* взяло на себя ответственность за нападение в Кизляре

В результате атаки на православный храм погибли пять пожилых женщин, еще четыре человека находятся в больнице
Денис СУХОВ
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«Исламское государство»* взяло на себя ответственность за нападение в Кизляре«Исламское государство»* взяло на себя ответственность за нападение в КизляреФото: скриншот с видео
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Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за нападение на прихожан православного храма в дагестанском Кизляре. Соответствующее сообщение распространило аффилированное с боевиками информагентство Amaq.

В результате стрельбы, которую устроил 22-летний местного жителя Халил Халилов, четыре пожилые женщины погибли на месте, еще одна скончалась в больнице. Кроме того, ранения получили четыре человека, включая двух сотрудников правоохранительных органов.

Нападавший был уничтожен прибывшими на место бойцами Росгвардии. По факту атаки возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц», а также «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Как сообщал ранее сайт «КП», вооруженный охотничьим ружьем и ножом Халилов расстрелял прихожан православного храма после богослужения по случаю Прощеного Воскресенья. Перед нападением он записал видеообращение, в котором присягнул на верность ИГ*. Свой поступок он объяснил местью за гибель мирных жителей в Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.

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