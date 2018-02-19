Пресс-аташе российской сборной: "Все официальные комментарии будут после вскрытия допинг-пробы "Б"

СЕГОДНЯ 07:55 2018-02-19T07:55:23+03:00

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В понедельник, 19 февраля, на Олимпиаде в Пхенчхане одной из главных тем стала "взорвавшаяся" накануне история с допингом, который якобы обнаружили у одного из российских спортсменов. По сообщениям ряда СМИ, речь идет о бронзовом призере олимпийского турнира в смешанном керлинге Александра Крушельницкого, в пробе которого нашли мельдоний. Пресс-служба нашей команды, которая выступает на Играх под названием "Олимпийские атлеты России", выпустила официальное заявление по поводу данной истории:

- В связи с большим количеством недостоверной информации, которая в последние два дня регулярно появляется в различных, в первую очередь зарубежных, СМИ по поводу положительной допинг-пробы одного из членов команды «Олимпийские спортсмены из России», хотел бы подчеркнуть, что официальная позиция нашей делегации состоит в том, что до появления результатов вскрытия допинг-пробы «Б» мы не даем никаких комментариев по данной ситуации, равно как не называем имя спортсмена или спортсменки, а также вид спорта. Какие-либо иные ссылки на официальные заявления или слова представителей нашей делегации не соответствуют действительности. Дальнейшие комментарии с нашей стороны будут только после результатов вскрытия допинг-пробы «Б» - заявил пресс-атташе команды «Олипийские спортсмены из России» Константин Выборнов.

Олимпиада 2018 в Пхенчхане проходит с 9 по 25 февраля. Из-за жестких санкций со стороны МОК за нашу команду выступают 168 спортсменов. В воскресенье, 18 февраля, стало известно о положительной допинг-пробе керлингиста Крушельницкого, у которого нашли мельдоний. Позднее в ряде западных СМИ появилась версия о том, что запрещенный уже более двух лет препарат был подмешан в пробу спортсмену на сборах в Японии кем-то из конкурентов по сборной России.