Россияне Боброва и Соловьева идут шестыми на Олимпиаде после короткой программы в спортивных танцах

СЕГОДНЯ 08:09 2018-02-19T08:09:07+03:00

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В понедельник, 19 февраля, на Олимпиаде в Пхенчхане стартовали соревнования в спортивных танцах по фигурному катанию. В короткой программе лучшими стали канадцы Тесса Виртью и Скотт Моир. Они установили новый мировой рекорд, заработав 83,67 балла от судей. Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон - вторые, у них 81,93 балла. Третьи - американцы Мэдисон Хаббел и Захари Донохью (77,75).

Лучшие из россиян - Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев - 75,47 балла. Еще одна наша пара Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро - они получили 66,47 от арбитров. Уже завтра, 20 февраля, состоится произвольная программа в спортивных танцах. Начало - с 4 часов утра по московскому времени.

На этой Олимпиаде российская сборная пока что выиграла всего одну медаль в фигурном катании - наши стали вторыми в командном турнире.