Тиллерсон: Вашингтон готовится расширить антироссийские санкции

СЕГОДНЯ 08:15 2018-02-19T08:17:16+03:00

Госсекретарь США не уточнил, против кого именно будут применяться новые ограничения

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Американские власти готовятся ввести дополнительные санкции в отношении россиян. Об этом сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, отвечая на вопросы журналистов.

В частности, Тиллерсона спросили, почему Вашингтон не ужесточает санкции против России, как того требует «подавляющее большинство в Конгрессе».

В ответ госсекретарь заявил, что его ведомство уже предприняло ряд шагов в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). По его словам, это позволило предотвратить несколько значительных российских оборонных сделок.

«И мы рассматриваем дополнительных лиц для возможного введения санкций», - добавил Тиллерсон.

Как сообщал ранее сайт «КП», в конце января Минфин США представил Конгрессу так называемый «кремлевский доклад», подготовленный в соответствии с CAATSA. Документ содержит 210 имен российских предпринимателей и высших должностных лиц.

Как уточнил глава ведомства Стивен Мнучин, сам по себе список не предполагает каких-либо ограничений, но ляжет в основу грядущих санкционных решений Вашингтона. При этом Минфин подготовит санкции против частных лиц, а Госдепартамент США — против российских предприятий и организаций.