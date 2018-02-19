2018-02-19T08:37:37+03:00
В мире

Столтенберг: Модернизация российского ядерного арсенала провоцирует гонку вооружений

Генсек НАТО обвинил Россию в нарушении Договора о РСМД
Денис СУХОВ
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Генеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
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Модернизация российского ядерного арсенала провоцирует гонку вооружений в Европе. Такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Ссылаясь на данные американских партнеров, Столтенберг заявил в интервью изданию Bild, что Россия якобы нарушает Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД).

«Модернизируя свой ядерный арсенал и проводя ядерные учения, Россия рискует спровоцировать новую ядерную гонку в Европе. США, будучи участником договора РСМД, установили, что Россия нарушает его и собирается разработать, а также испытать новую ракету средней дальности», - сказал генсек НАТО, отметив встревоженность членов альянса.

Столтенберг призвал Москву следовать пунктам ДРСМД и обеспечить прозрачность оборонных проектов и военных учений. Сам документ генсек назвал «краеугольным камнем европейской безопасности», который на протяжении десятилетий обеспечивал мир в Центральной Европе.

Как сообщал ранее сайт «КП», Столтенберг уже касался темы ДРСМД, выступая на мюнхенской конференции по безопасности. При этом он уточнил, что использует «формулировки и риторику» США, так как НАТО не является подписантом договора.

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