На территории московской туберкулезной клиники произошел пожар

СЕГОДНЯ 08:54 2018-02-19T08:54:35+03:00

Информация о пострадавших не поступала

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На территории туберкулезного центра на востоке Москвы горит одноэтажное административное здание. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

«В доме 3, корпус 5 на улице Барболина произошло возгорание. Здание деревянное, одноэтажное. Предварительно, площадь пожара составляет 100 кв. метров», - цитирует ТАСС сообщение службы.

Также отмечается, что горят деревянные перекрытия и кровля. Размер здания составляет примерно 10 на 20 метров.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, создан штаб пожаротушения. Информация о пострадавших не поступала.

Как сообщал ранее сайт «КП», 9 февраля произошел пожар в общежитии Московского политехнического университета. В результате происшествия никто не пострадал, из здания было эвакуировано 960 человек. Площадь возгорания составила около 4 квадратных метров.