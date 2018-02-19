СЕГОДНЯ 09:16 2018-02-19T09:18:45+03:00

Израильские ВВС нанесли авиаудар в ответ на ракетные обстрелы из сектора Газа Фото: EAST NEWS

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ВВС Израиля нанесли авиаудары по подземной инфраструктуре движения ХАМАС в секторе Газа, отвечая на ракетные обстрелы территории еврейского государства.

Об этом сообщила в Твиттер пресс-служба Армии обороны Израиля.

«В ответ на ракету, которая была ранее пущена по Израилю, истребители ВВС Израиля нанесли удар по подземной инфраструктуре на юге сектора Газа. ВС Израиля продолжат действовать, чтобы обеспечить безопасность израильтян», - говорится в сообщении.

Израильские военные также подчеркнули, что движение ХАМАС несет ответственность за все происходящее в секторе Газа, «как на земле, так и под ней».

Как сообщал ранее сайт «КП», в минувшие выходные территория Израиля дважды подвергалась ракетному обстрелу из сектора Газа. К счастью, в результате атак никто не пострадал. Кроме того, на границе с палестинским анклавом нападению подвергся военный патруль, на пути которого подорвался фугас. Ранения получили четверо израильских военнослужащих.

В ответ ВВС еврейского государства нанесли авиаудары по 18 объектам ХАМАС, включая оружейные мастерские, тренировочные лагеря и наблюдательные пункты. По данным палестинской стороны, жертвами бомбардировок стали два 17-летних подростка.