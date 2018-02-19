2018-02-19T11:54:35+03:00
Политика

Лавров назвал спекуляцией слухи о сотнях погибших в Дейр-эз-Зоре россиян

Глава МИД РФ предостерег от «накручивания жареных новостей» без предъявления конкретных фактов
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments79
Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Сообщения некоторых западных СМИ о сотнях российских наемников, погибших в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, являются спекуляцией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в кулуарах международного дискуссионного клуба «Валдай».

«То, что мы читаем про сотни и даже тысячи убитых российских наемников, - это попытки спекулировать на войне, которая в Сирии, к сожалению, еще продолжается. Эти попытки я считаю, как минимум, не очень корректными», - отметил Лавров.

Дипломат напомнил, что официальные заявления по поводу событий в Дейр-эз-Зоре уже были сделаны, и новая информация появится только после окончания соответствующего расследования.

«Публикации, о которых вы говорите, касаются определенного круга СМИ, и все это происходит путем накручивания жареных новостей без предъявления конкретных фактов и не ожидая итогов расследования, которое продолжается. Наберитесь, пожалуйста, терпения», - призвал Лавров.

Напомним, 8 февраля возглавляемая США международная коалиция нанесла авиационные и артиллерийские удары по подразделениям сирийского проправительственного ополчения в провинции Дейр-эз-Зор. Утверждается, что атака была ответом на якобы неспровоцированную агрессию против «Сирийских демократических сил», поддерживаемых Вашингтоном.

Как сообщили «КП» собственные источники, в районе ударов коалиции могли находиться наемники-россияне из так называемой ЧВК Вагнера. Однако официального подтверждения этой информации нет.

В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в результате столкновения в Дейр-эз-Зоре могли погибнуть пять граждан РФ, эти данные в настоящее время проверяются.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Украина передала в суд меморандум о нарушении Россией морского права
В Анкаре заявили, что встреча Путина и Эрдогана планируется на начало апреля
В Киев отказались согласовывать с ДНР и ЛНР введение миротворцев в Донбасс
В Сети опубликовано видеопособие, как утешить медведя
Вице-премьер Турции: ввод Дамаском войск в Африн приведет к разделению Сирии
Глава Генштаба РФ обсудил с послом США Украину, Сирию, Афганистан и КНДР
Пушков прокомментировал запрет Украины на поставки двигателей для Ан-148
Заскучавшие экскаваторщики сыграли в крестики-нолики гидромолотами
МИД России выразил протест представителю Украины из-за погромов в Киеве
В Испании начался суд по делу «русской мафии»
Патриарх отслужил панихиду по погибшим в Кизляре
Реальные располагаемые доходы россиян в январе снизились на 50%
На станции метро «Чистые пруды» на рельсы упала 15-летняя девочка
Водитель устроил стрельбу во время дорожного конфликта на МКАД
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии