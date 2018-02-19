Лавров назвал спекуляцией слухи о сотнях погибших в Дейр-эз-Зоре россиян

СЕГОДНЯ 11:54 2018-02-19T11:54:35+03:00

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Сообщения некоторых западных СМИ о сотнях российских наемников, погибших в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, являются спекуляцией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в кулуарах международного дискуссионного клуба «Валдай».

«То, что мы читаем про сотни и даже тысячи убитых российских наемников, - это попытки спекулировать на войне, которая в Сирии, к сожалению, еще продолжается. Эти попытки я считаю, как минимум, не очень корректными», - отметил Лавров.

Дипломат напомнил, что официальные заявления по поводу событий в Дейр-эз-Зоре уже были сделаны, и новая информация появится только после окончания соответствующего расследования.

«Публикации, о которых вы говорите, касаются определенного круга СМИ, и все это происходит путем накручивания жареных новостей без предъявления конкретных фактов и не ожидая итогов расследования, которое продолжается. Наберитесь, пожалуйста, терпения», - призвал Лавров.

Напомним, 8 февраля возглавляемая США международная коалиция нанесла авиационные и артиллерийские удары по подразделениям сирийского проправительственного ополчения в провинции Дейр-эз-Зор. Утверждается, что атака была ответом на якобы неспровоцированную агрессию против «Сирийских демократических сил», поддерживаемых Вашингтоном.

Как сообщили «КП» собственные источники, в районе ударов коалиции могли находиться наемники-россияне из так называемой ЧВК Вагнера. Однако официального подтверждения этой информации нет.

В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в результате столкновения в Дейр-эз-Зоре могли погибнуть пять граждан РФ, эти данные в настоящее время проверяются.